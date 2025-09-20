Der SV Kelbra sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Maximiliano Exequiel Conde für Kelbra traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nazar Rybak den Ball ins Netz.

SV Kelbra führt in Minute 18 mit 2:0

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Knothe, den Ball erneut ins Netz zu befördern (71.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi, Matschulat, Eis, Barthel, Okapal (83. Hegenbart), Nosov (75. Khudyi), Rybak, Conde (90. Steinberg), Gurniak, Shpikula

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Schneider, Hartmann, Knothe, Lieb, Pschribülla (83. Bader), Berbig (65. Binneböse), Hoppen, Knothe, Küster, Reinschmied

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55