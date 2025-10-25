Der SV Kelbra erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 40 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Kelbra/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (54.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Illia Nosov (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

SV Kelbra baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 65

34 Minuten nach der Pause konnte Luca Connor Matschulat (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Tagishi (71. Hegenbart), Matschulat (90. Neumann), Eis, Rybak, Eßrich (82. Bornkessel), Barthel, Gurniak, Nosov, Khudyi

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kopp, Ullmann, Köhler, Drischmann, Rothhoff, Schell (59. Ghebregergis), Kräuter, Kopp, Dos Prazeres Pires, Kowol

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40