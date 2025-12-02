Der SV Kelbra errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 60 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Kelbra/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Kelbra ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Kelbraer gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Laucha.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Kundlatsch am Ende der ersten Halbzeit, als Illia Nosov für Kelbra traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

55. Minute: SV Kelbra führt mit zwei Toren

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Henrik Sommer (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (55.). Mit 2:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Kelbraer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Khudyi (76. Hegenbart), Conde (73. Eßrich), Rybak, Matschulat, Sommer, Seliushkov, Nosov, Okapal, Gurniak

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Hahnemann, Schmidt, Thieme, Bothe, Keidel, Saal, Krentz, Schumann, Riesen, Schaer (76. Fahnert)

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60