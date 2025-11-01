Dem SV Großgrimma gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den Sportring Mücheln mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 84 Zuschauer waren live dabei.

Hohenmölsen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 84 Besuchern auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 geboten. Die Hohenmölser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Mücheln durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Marcel Theumer (Merseburg) eine Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte an die Gäste (18., 37.). Das Team aus Mücheln musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Max Weidner (SV Großgrimma) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Max Weidner kickt SV Großgrimma in 2:0-Führung – 87. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Weidner den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (87.). Damit war der Erfolg der Hohenmölser gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der Sportring Mücheln noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Göbel, Beyenbach (86. Kästner), Rackowitz, Weidner, Angeli (49. Boronczyk), Baum, Witt (68. Pillert), Krobitzsch (86. Palatini), Schneider, Zech

Sportring Mücheln: Mund – Kunze (72. Reinboth), Hiersig, Sommerwerk (40. Richter), Büttner, Berghammer, Maak, Grosser, Kuhnert, Schubert, Bagehorn (80. Sell)

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84