Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der SV Großgrimma am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen am Samstag 3:2 (2:2) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Justin Bauer traf für den SV Großgrimma in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tobias Meißner (26.) erzielt wurde.

SV Großgrimma Kopf an Kopf mit VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 26

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Es blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 14 Minuten nach der Halbzeitpause, als Max Rackowitz den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Großgrimma sicherte (59.). Die Hohenmölser sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – (90. Pillert), Beyenbach, Wöpe, Rackowitz (80. Ibrahim), Zech (90. Beyer), Bauer, Schneider, Weidner, Angeli, Göbel

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Pulz, Angelstein (51. Ernst), Altenburg (62. Altenburg), Meißner, Michael, Wenske, Cepa, Franke, Kummer

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51