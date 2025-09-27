Der SV Großgrimma sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen.

Hohenmölsen/MTU. Der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (2:2). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Justin Bauer traf für den SV Großgrimma in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tobias Meißner den Ball ins Netz (26.).

SV Großgrimma und VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 26

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Es blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

14 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Max Rackowitz (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hohenmölser Elf erzielen (59.). Die Hohenmölser haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Rackowitz (80. Ibrahim), Göbel, (90. Pillert), Weidner, Zech (90. Beyer), Schneider, Bauer, Angeli, Beyenbach, Wöpe

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Altenburg (62. Altenburg), Pulz, Angelstein (51. Ernst), Cepa, Strese, Wenske, Meißner, Franke, Kummer

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51