Der SV Großgrimma sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen den VfB Oberröblingen.

Hohenmölsen/MTU. Der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (2:2). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Justin Bauer (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tobias Meißner (26.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SV Großgrimma und VfB Oberröblingen – 26. Minute

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Die Partie blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In Minute 59 fiel der finale Treffer der Partie. 14 Minuten nach Anpfiff gelang es Max Rackowitz, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Hohenmölser Mannschaft den Sieg zu verschaffen (59.). Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Beyenbach, Rackowitz (80. Ibrahim), Zech (90. Beyer), Schneider, Weidner, Angeli, Göbel, Bauer, Wöpe, (90. Pillert)

VfB Oberröblingen: Beek – Wenske, Pulz, Strese, Kummer, Cepa, Angelstein (51. Ernst), Altenburg (62. Altenburg), Michael, Franke, Meißner

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51