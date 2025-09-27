Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der SV Großgrimma am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:2). Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Justin Bauer (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Tobias Meißner (26.) erzielt wurde.

SV Großgrimma und VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 26

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Die Partie blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

14 Minuten nach der Pause konnte Max Rackowitz (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hohenmölser Elf erzielen (59.). Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Wöpe, Bauer, Schneider, Angeli, Beyenbach, Rackowitz (80. Ibrahim), (90. Pillert), Zech (90. Beyer), Göbel, Weidner

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Cepa, Kummer, Wenske, Strese, Angelstein (51. Ernst), Pulz, Franke, Meißner, Altenburg (62. Altenburg)

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51