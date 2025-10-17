Der SV Großgrimma sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (0:1)-Erfolg gegen den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Nach haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha am Freitag 3:2 (0:1) getrennt. Großgrimma – Großkorbetha: Nachdem der SV Großgrimma an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 3:2 (0:1).

Lennox Lieb (TSV Großkorbetha) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Seidel den Ball ins Netz.

Minute 51: SV Großgrimma liegt 0:2 zurück

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. 20 Minuten später legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Felix Zech den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Großgrimma sicherte (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Göbel, M. Rackowitz, F. Rackowitz (59. Ibrahim), Angeli, Krobitzsch (59. Beyenbach), Schneider, Weidner, Zech, Pillert (86. Palatini), Wöpe (77. Boronczyk)

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann (86. Pschribülla), Seidel (80. Binneböse), Reinschmied, Große, Schneider, Lieb (62. Hesse), Thurm, Knothe, Küster, Knothe

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145