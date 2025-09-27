Der SV Großgrimma sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen.

Hohenmölsen/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen am Samstag 3:2 (2:2) getrennt. Schiri Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Justin Bauer traf für den SV Großgrimma in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Hohenmölser konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tobias Meißner der Torschütze (26.).

SV Großgrimma und VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 26

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Es blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In Minute 59 fiel der finale Treffer der Partie. 14 Minuten nach Anpfiff gelang es Max Rackowitz, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Hohenmölser Mannschaft den Sieg zu verschaffen (59.). Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Bauer, Wöpe, Rackowitz (80. Ibrahim), Beyenbach, Schneider, Zech (90. Beyer), Weidner, Angeli, Göbel, (90. Pillert)

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Strese, Altenburg (62. Altenburg), Pulz, Michael, Franke, Meißner, Angelstein (51. Ernst), Wenske, Cepa

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51