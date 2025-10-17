Der SV Großgrimma errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (0:1)-Erfolg gegen den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha haben sich am Freitag gemessen und trennten sich 3:2 (0:1). Im Spiel zwischen Großgrimma und Großkorbetha am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Lennox Lieb (TSV Großkorbetha) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 51 wurde das zweite Tor durch Oliver Seidel erzielt.

SV Großgrimma liegt 0:2 zurück – 51. Minute

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. 20 Minuten später legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Schon vier Minuten darauf konnte Felix Zech (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hohenmölser Elf erzielen (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Wöpe (77. Boronczyk), Göbel, Zech, Weidner, Angeli, M. Rackowitz, Krobitzsch (59. Beyenbach), F. Rackowitz (59. Ibrahim), Pillert (86. Palatini), Schneider

TSV Großkorbetha: Stark – Küster, Thurm, Lieb (62. Hesse), Seidel (80. Binneböse), Große, Knothe, Reinschmied, Hartmann (86. Pschribülla), Knothe, Schneider

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145