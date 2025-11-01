Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Großgrimma vor 84 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln freuen.

Hohenmölsen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 84 Besuchern auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 geboten. Die Hohenmölser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Mücheln durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Marcel Theumer (Merseburg) eine Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte an die Gäste (18., 37.). Das Team aus Mücheln musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Christian Beyer am Ende der ersten Halbzeit, als Max Weidner mit einem Strafstoß für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Max Weidner kickt SV Großgrimma in 2:0-Führung – Minute 87

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Weidner (Großgrimma) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 2:0 verließen die Hohenmölser den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der Sportring Mücheln noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Angeli (49. Boronczyk), Zech, Weidner, Rackowitz, Schneider, Krobitzsch (86. Palatini), Göbel, Beyenbach (86. Kästner), Witt (68. Pillert), Baum

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Hiersig, Kunze (72. Reinboth), Berghammer, Schubert, Sommerwerk (40. Richter), Grosser, Bagehorn (80. Sell), Büttner, Maak

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84