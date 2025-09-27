Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Großgrimma ein 3:2 (2:2)-Triumph über den VfB Oberröblingen.

Hohenmölsen/MTU. Der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (2:2). Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Justin Bauer traf für den SV Großgrimma in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tobias Meißner (26.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Es blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 14 Minuten nach der Pause, als Max Rackowitz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Großgrimma sicherte (59.). Die Hohenmölser sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Rackowitz (80. Ibrahim), Göbel, Bauer, Wöpe, (90. Pillert), Zech (90. Beyer), Weidner, Beyenbach, Angeli, Schneider

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg (62. Altenburg), Meißner, Pulz, Wenske, Kummer, Angelstein (51. Ernst), Franke, Cepa, Michael, Strese

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51