Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Großgrimma ein 3:2 (0:1)-Triumph über den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Am Freitag haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). Großgrimma – Großkorbetha: Nachdem der SV Großgrimma an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (0:1).

In Minute 17 schoss Lennox Lieb das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oliver Seidel den Ball ins Netz.

SV Großgrimma liegt 0:2 zurück – Minute 51

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Felix Zech den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Großgrimma sicherte (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Wöpe (77. Boronczyk), Weidner, Zech, Göbel, F. Rackowitz (59. Ibrahim), Angeli, Pillert (86. Palatini), M. Rackowitz, Krobitzsch (59. Beyenbach), Schneider

TSV Großkorbetha: Stark – Seidel (80. Binneböse), Lieb (62. Hesse), Große, Reinschmied, Küster, Thurm, Knothe, Schneider, Knothe, Hartmann (86. Pschribülla)

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145