Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Großgrimma ein 3:2 (0:1)-Heimsieg über den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Am Freitag haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). Im Spiel zwischen Großgrimma und Großkorbetha am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Sieg für das Team aus Großgrimma.

In Minute 17 schoss Lennox Lieb das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor durch Oliver Seidel erzielt.

51. Minute: SV Großgrimma 0:2 im Hintertreffen

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nur kurz darauf gelang es Felix Zech, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Hohenmölser Mannschaft den Sieg zu verschaffen (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Pillert (86. Palatini), F. Rackowitz (59. Ibrahim), M. Rackowitz, Wöpe (77. Boronczyk), Göbel, Zech, Weidner, Krobitzsch (59. Beyenbach), Angeli, Schneider

TSV Großkorbetha: Stark – Große, Reinschmied, Knothe, Lieb (62. Hesse), Knothe, Schneider, Thurm, Seidel (80. Binneböse), Hartmann (86. Pschribülla), Küster

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145