Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der SV Großgrimma am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen am Samstag 3:2 (2:2) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Insgesamt fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

In Minute 13 schoss Justin Bauer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hohenmölser konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tobias Meißner der Torschütze (26.).

26. Minute SV Großgrimma auf Augenhöhe mit VfB Oberröblingen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Es blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In Minute 59 fiel das letzte Tor der Partie. 14 Minuten nach der Pause gelang es Max Rackowitz, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Hohenmölser Mannschaft den Sieg zu verschaffen (59.). Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Angeli, (90. Pillert), Weidner, Bauer, Schneider, Rackowitz (80. Ibrahim), Wöpe, Göbel, Beyenbach, Zech (90. Beyer)

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Kummer, Altenburg (62. Altenburg), Meißner, Strese, Angelstein (51. Ernst), Cepa, Michael, Wenske, Pulz

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51