Der SV Großgrimma errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Am Freitag haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). In einer schlagartigen Wende hat der SV Großgrimma nach einem klaren Rückstand den TSV Großkorbetha mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Lennox Lieb (TSV Großkorbetha) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oliver Seidel den Ball ins Netz.

51. Minute: SV Großgrimma mit 0:2 im Rückstand

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Schon vier Minuten darauf konnte Felix Zech (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hohenmölser Mannschaft erzielen (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Schneider, Weidner, Zech, Angeli, Pillert (86. Palatini), M. Rackowitz, Göbel, Wöpe (77. Boronczyk), Krobitzsch (59. Beyenbach), F. Rackowitz (59. Ibrahim)

TSV Großkorbetha: Stark – Schneider, Seidel (80. Binneböse), Hartmann (86. Pschribülla), Thurm, Reinschmied, Küster, Knothe, Knothe, Lieb (62. Hesse), Große

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145