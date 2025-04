Am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Eintracht Kreisfeld ein 2:1 (1:1)-Triumph über den SV Zöschen 1912.

Hergisdorf/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SV Eintracht Kreisfeld nach einem deutlichen Rückstand den SV Zöschen 1912 mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Sebastian Schlorf traf für den SV Zöschen 1912 in Spielminute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Tom Stellmach (27.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hergisdorf

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 23

1:1 für SV Eintracht Kreisfeld und SV Zöschen 1912 – Minute 27

In der 90. Minute gelang es Tobias Schwarzbach, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hergisdorfer zu entscheiden (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Kreisfeld wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 90 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Zöschen 1912 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Kreisfeld – SV Zöschen 1912

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Stellmach (75. V. Weber), D. Lemmnitz-Thenee (75. C. Lemmnitz-Thenee), Friedrich (46. Prudlik), Schneider, Gießler, Huster (46. Werthmann), Petsch (46. Kühnemund), J. G. Weber, Kemnitz, Schwarzbach

SV Zöschen 1912: Jung – Mißner, Scheibe, Schlorf, Kühnel, Felske, Rieder, Erl (63. Jirsak), Junge, Mißner, Gemazashvili (81. Kops)

Tore: 0:1 Sebastian Schlorf (16.), 1:1 Tom Stellmach (27.), 2:1 Tobias Schwarzbach (90.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Tobias Kuhnert, Rainer Burow; Zuschauer: 60