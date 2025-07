Der SV Braunsbedra erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 76 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Braunsbedra/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der SV Braunsbedra nach einem deutlichen Rückstand den SV Großgrimma mit einem 4:1 (3:1) bezwungen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Justin Bauer für Großgrimma traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Braunsbedraner gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 22 wurde das Gegentor durch Idrisa Sidi Sambu erzielt.

22. Minute SV Braunsbedra und SV Großgrimma im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen. Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 15 schoss und traf (40.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten fünf Minuten legte das Team von Mario Rützel nach und netzte ein weiteres Mal ein (45.+2). Spielstand 3:1 für den SV Braunsbedra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paskal Dubelzek den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (72.). Damit war der Triumph der Braunsbedraner gesichert. In Spielminute 73 handelte sich der SV Großgrimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Großgrimma

SV Braunsbedra: Ochse – Pereira Nunes (80. Lewinski), Sidi Sambu (77. Ihezuru), Odufuye, Hassel, Glaubitz, Werner (46. Zinchenko), Reifarth (82. Fomba), Dubelzek (82. Seidemann), Schulze

SV Großgrimma: Schmidt – Witt, Krobitzsch, Baum, Wöpe (70. Angeli), Bauer (63. Kästner), Zetzsche, Zech (46. Schneider), Rackowitz (70. Göbel), Baum, Benndorf

Tore: 0:1 Justin Bauer (6.), 1:1 Idrisa Sidi Sambu (22.), 2:1 Mathias Schulze (40.), 3:1 Idrisa Sidi Sambu (45.+2), 4:1 Paskal Dubelzek (72.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Fabrice Rothe, Jens Sittel; Zuschauer: 76