Dem SV Braunsbedra gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 76 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 76 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Joao Dahaba (SV Braunsbedra) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein (60.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 67 wurde ein weiteres Tor durch Kai Roman Richter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Braunsbedra führt in Minute 67 mit 2:0

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Eric Hägele, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Böhme, Zinchenko, Krechky (68. Fomba), Dahaba (79. Reifarth), Hägele (85. Tagne Takou), Popov, Voigt, Richter, Odufuye, Glaubitz

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Dos Prazeres Pires, Kowol (63. Krämer), Ullmann (79. Köhler), Kammler, Rothhoff, Kopp, Denzin, Stadler (51. Kräuter), Schmidt, Kopp

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76