Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Braunsbedra ein 2:1 (0:0)-Triumph über den Sportring Mücheln.

Braunsbedra/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Stadion des Friedens eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Braunsbedraner gewannen gerade so mit 2:1 (0:0) gegen die Gäste aus Mücheln. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Ibrahimi Bachirou Soulet (SV Braunsbedra) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Braunsbedraner waren aber noch nicht fertig: In Minute 70 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Eric Hägele erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

SV Braunsbedra in Minute 70 2:0 in Führung

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Joao Dahaba ersetzte Martin Necke und Dmytro Zinchenko kam rein für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite sprangen Paul Sell für Tobias Bagehorn und Jason Lee Herrmann für Moritz Sommerwerk ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem Sportring Mücheln doch noch gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Philip Buss den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Mücheln erlangte (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Reifarth, Glaubitz, Richter, Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Necke (79. Dahaba), Odufuye (67. Werner), Böhme, Toth (67. Hägele), Schulze, Voigt

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Bagehorn (75. Sell), Kuhnert, Sommerwerk (78. Herrmann), Schubert, Hiersig, Semmer (87. Buss), Saddei (67. Meyer), Grosser, Berghammer

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450