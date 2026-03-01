Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Braunsbedra ein 2:1 (0:0)-Triumph über den Sportring Mücheln.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 450 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp überlegen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ibrahimi Bachirou Soulet (SV Braunsbedra) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Braunsbedraner legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Eric Hägele der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

SV Braunsbedra liegt in Minute 70 2:0 vorn

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joao Dahaba wurde für Martin Necke eingesetzt und Dmytro Zinchenko für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite räumten Tobias Bagehorn für Paul Sell und Moritz Sommerwerk für Jason Lee Herrmann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Philip Buss, den Ball ins Netz zu befördern und den Müchelnern noch ein Tor zu verschaffen (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Necke (79. Dahaba), Voigt, Reifarth, Böhme, Odufuye (67. Werner), Glaubitz, Richter, Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Schulze, Toth (67. Hägele)

Sportring Mücheln: Mund – Schubert, Maak, Sommerwerk (78. Herrmann), Grosser, Berghammer, Saddei (67. Meyer), Hiersig, Bagehorn (75. Sell), Semmer (87. Buss), Kuhnert

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450