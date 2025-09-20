Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Braunsbedra vor 76 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Braunsbedra/MTU. Die 76 Besucher des Stadions des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Joao Dahaba für Braunsbedra traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (60.). Die Braunsbedraner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Kai Roman Richter der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Minute 67: SV Braunsbedra führt mit zwei Toren

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Eric Hägele, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Braunsbedra hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Odufuye, Zinchenko, Krechky (68. Fomba), Hägele (85. Tagne Takou), Böhme, Popov, Glaubitz, Dahaba (79. Reifarth), Voigt, Richter

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Kammler, Schmidt, Denzin, Kopp, Rothhoff, Dos Prazeres Pires, Kowol (63. Krämer), Stadler (51. Kräuter), Ullmann (79. Köhler), Kopp

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76