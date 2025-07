Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Braunsbedra vor 70 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Thomas Witter (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (41.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Mario Rützel, als Spieler Nummer 8 für Braunsbedra traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor : Diesmal setzte Paskal Dubelzek den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 6

SV Braunsbedra führt nach 46 Minuten 2:0

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Nico Voigt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (70.). In Spielminute 78 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Braunsbedra: Simnica – Hassel (73. Lewinski), Pereira Nunes, (83. Ihezuru), Dubelzek (83. Murke), Candé Djaló (73. Glaubitz), Schulze, Voigt, Werner, Sidi Sambu, Odufuye (46. Reifarth)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Stöhr, Hetke, Kamuhanga (70. Gümül), Herbach, Buchhorn, Gerhardt, Fuhrmann (81. Yadlos), Eisler, Roßner, Stöhr

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Paskal Dubelzek (46.), 3:0 Nico Voigt (70.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Oskar Schubert, Toni Wollmann; Zuschauer: 70