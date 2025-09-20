Der SV Braunsbedra errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 76 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 76 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Joao Dahaba für Braunsbedra traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (60.). Das zweite Tor konnten die Braunsbedraner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Kai Roman Richter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Braunsbedra führt nach 67 Minuten 2:0

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Eric Hägele (Braunsbedra) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 gingen die Braunsbedraner als Sieger vom Platz. In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Braunsbedra sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Odufuye, Zinchenko, Hägele (85. Tagne Takou), Böhme, Dahaba (79. Reifarth), Glaubitz, Voigt, Popov, Richter, Krechky (68. Fomba)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Rothhoff, Kammler, Kowol (63. Krämer), Kopp, Ullmann (79. Köhler), Kopp, Stadler (51. Kräuter), Dos Prazeres Pires, Schmidt, Denzin

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76