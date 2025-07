Der SV Braunsbedra errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 76 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Braunsbedra/MTU. Braunsbedra – Großgrimma: Nachdem der SV Braunsbedra an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit drei Toren in Führung. Endstand: 4:1 (3:1).

Justin Bauer (SV Großgrimma) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Braunsbedraner gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 22 wurde das Gegentor durch Idrisa Sidi Sambu erzielt.

1:1 für SV Braunsbedra und SV Großgrimma – 22. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein. Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 15 schoss und traf (40.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten fünf Minuten legte das Team von Mario Rützel nach und netzte ein weiteres Mal ein (45.+2). Spielstand 3:1 für den SV Braunsbedra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

27 Minuten nach der Pause konnte Paskal Dubelzek (Braunsbedra) den Ball über die Linie bringen (72.). Mit 4:1 verließen die Braunsbedraner den Platz als Sieger. In Spielminute 73 handelte sich der SV Großgrimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Großgrimma

SV Braunsbedra: Ochse – Hassel, Odufuye, Werner (46. Zinchenko), Reifarth (82. Fomba), Sidi Sambu (77. Ihezuru), Schulze, Glaubitz, Dubelzek (82. Seidemann), Pereira Nunes (80. Lewinski)

SV Großgrimma: Schmidt – Baum, Zech (46. Schneider), Baum, Wöpe (70. Angeli), Krobitzsch, Bauer (63. Kästner), Zetzsche, Witt, Rackowitz (70. Göbel), Benndorf

Tore: 0:1 Justin Bauer (6.), 1:1 Idrisa Sidi Sambu (22.), 2:1 Mathias Schulze (40.), 3:1 Idrisa Sidi Sambu (45.+2), 4:1 Paskal Dubelzek (72.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Fabrice Rothe, Jens Sittel; Zuschauer: 76