Dem SV Braunsbedra glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 76 Zuschauer waren live dabei.

Braunsbedra/MTU. Die 76 Besucher des Stadions des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän.

Joao Dahaba (SV Braunsbedra) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein (60.). Die Braunsbedraner legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Kai Roman Richter der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

67. Minute: SV Braunsbedra baut Führung auf 2:0 aus

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Eric Hägele, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Braunsbedra sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Hägele (85. Tagne Takou), Richter, Odufuye, Voigt, Böhme, Popov, Dahaba (79. Reifarth), Glaubitz, Krechky (68. Fomba), Zinchenko

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Kopp, Denzin, Ullmann (79. Köhler), Kopp, Kammler, Dos Prazeres Pires, Kowol (63. Krämer), Schmidt, Stadler (51. Kräuter), Rothhoff

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76