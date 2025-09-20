Der SV Braunsbedra erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 76 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 76 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Joao Dahaba für Braunsbedra traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein (60.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Kai Roman Richter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Braunsbedra führt nach 67 Minuten 2:0

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Eric Hägele, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Braunsbedra sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Zinchenko, Böhme, Krechky (68. Fomba), Hägele (85. Tagne Takou), Odufuye, Richter, Glaubitz, Dahaba (79. Reifarth), Popov, Voigt

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Rothhoff, Kopp, Schmidt, Kammler, Ullmann (79. Köhler), Dos Prazeres Pires, Stadler (51. Kräuter), Kopp, Denzin, Kowol (63. Krämer)

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76