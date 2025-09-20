Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Braunsbedra vor 76 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 76 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Gleich nach Spielstart schoss Joao Dahaba das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein (60.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Kai Roman Richter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Braunsbedra führt mit 2:0 – Minute 67

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Eric Hägele (Braunsbedra) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 verließen die Braunsbedraner den Platz als Sieger. In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Voigt, Popov, Krechky (68. Fomba), Richter, Dahaba (79. Reifarth), Odufuye, Hägele (85. Tagne Takou), Zinchenko, Böhme, Glaubitz

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Ullmann (79. Köhler), Kowol (63. Krämer), Rothhoff, Kammler, Denzin, Dos Prazeres Pires, Schmidt, Kopp, Kopp, Stadler (51. Kräuter)

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76