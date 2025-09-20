Der SV Braunsbedra errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 76 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 76 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Gleich nach Anpfiff schoss Joao Dahaba das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (60.). Die Braunsbedraner legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Kai Roman Richter der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Braunsbedra führt in Minute 67 mit 2:0

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Eric Hägele, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Böhme, Popov, Glaubitz, Hägele (85. Tagne Takou), Odufuye, Zinchenko, Voigt, Krechky (68. Fomba), Richter, Dahaba (79. Reifarth)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Rothhoff, Kopp, Kowol (63. Krämer), Stadler (51. Kräuter), Ullmann (79. Köhler), Denzin, Kammler, Kopp, Dos Prazeres Pires, Schmidt

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76