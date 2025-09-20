Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Braunsbedra vor 76 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Braunsbedra/MTU. Die 76 Besucher des Stadions des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten das Team aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän.

Joao Dahaba (SV Braunsbedra) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein (60.). Das zweite Tor konnten die Braunsbedraner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Kai Roman Richter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Braunsbedra liegt in Minute 67 2:0 vorn

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Eric Hägele (Braunsbedra) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 verließen die Braunsbedraner den Platz als Sieger. In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Popov, Zinchenko, Hägele (85. Tagne Takou), Voigt, Krechky (68. Fomba), Böhme, Glaubitz, Odufuye, Dahaba (79. Reifarth), Richter

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Ullmann (79. Köhler), Kowol (63. Krämer), Dos Prazeres Pires, Stadler (51. Kräuter), Kammler, Schmidt, Kopp, Rothhoff, Kopp, Denzin

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76