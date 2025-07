Der SV Braunsbedra erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 76 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Braunsbedra/MTU. Im Spiel zwischen Braunsbedra und Großgrimma am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (3:1)-Erfolg für das Team aus Braunsbedra.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Justin Bauer für Großgrimma traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Braunsbedraner gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 22 wurde das Gegentor durch Idrisa Sidi Sambu erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen. Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 15 schoss und traf (40.). Der Beginn eines Comebacks. fünf Minuten später legte das Team von Mario Rützel nach und netzte ein weiteres Mal ein (45.+2). Spielstand 3:1 für den SV Braunsbedra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach der Pause gelang es Paskal Dubelzek, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (72.). In Spielminute 73 handelte sich der SV Großgrimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Großgrimma

SV Braunsbedra: Ochse – Pereira Nunes (80. Lewinski), Glaubitz, Werner (46. Zinchenko), Sidi Sambu (77. Ihezuru), Odufuye, Hassel, Schulze, Dubelzek (82. Seidemann), Reifarth (82. Fomba)

SV Großgrimma: Schmidt – Bauer (63. Kästner), Baum, Zetzsche, Witt, Wöpe (70. Angeli), Krobitzsch, Baum, Benndorf, Rackowitz (70. Göbel), Zech (46. Schneider)

Tore: 0:1 Justin Bauer (6.), 1:1 Idrisa Sidi Sambu (22.), 2:1 Mathias Schulze (40.), 3:1 Idrisa Sidi Sambu (45.+2), 4:1 Paskal Dubelzek (72.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Fabrice Rothe, Jens Sittel; Zuschauer: 76