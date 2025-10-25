Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SSC Weißenfels II vor 20 Zuschauern gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal mit einem überlegenen 8:0 (6:0) durch.

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Rivalen aus Gonnatal ganze acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Arthur Ducke für Weißenfels traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Max Hauer (3.) erzielt wurde.

SSC Weißenfels II liegt in Minute 3 2:0 vorn

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mark Thormann im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur eine Spielminute darauf konnte Barnickel (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 8:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Scheiding, Ducke, Kopp (60. Kalkofen), Schumann, Hauer (46. Säuberlich), Thormann, Baust (50. Roy), Barnickel, Häcker (14. Karl), Kresse (69. Buttlar)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Stüber, Omnitz, Ditscher, Franke, Froeschen, Hoffmann (46. Dittmann), Siebenhüner (76. Hagene), Steyer, Säcker, Goldberg

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20