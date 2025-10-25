Kantersieg für den SSC Weißenfels II: Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal feiern. Vor 20 Zuschauern gewann das Team 8:0 (6:0).

Weißenfels/MTU. Gleich achtmal hat der SSC Weißenfels II am Samstag gegen die Rivalen aus Gonnatal eingenetzt. 8:0 (6:0) für die Weißenfelser.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Arthur Ducke für Weißenfels traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Max Hauer (3.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mark Thormann im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Schon eine Minute später konnte Barnickel (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 8:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Hauer (46. Säuberlich), Kresse (69. Buttlar), Baust (50. Roy), Thormann, Kopp (60. Kalkofen), Schumann, Scheiding, Häcker (14. Karl), Ducke, Barnickel

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Franke, Säcker, Omnitz, Goldberg, Ditscher, Hoffmann (46. Dittmann), Stüber, Froeschen, Siebenhüner (76. Hagene), Steyer

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20