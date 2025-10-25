Kantersieg für den SSC Weißenfels II: Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal feiern. Vor 20 Zuschauern gewann das Team 8:0 (6:0).

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Rivalen aus Gonnatal souveräne acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Arthur Ducke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Weißenfelser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Max Hauer der Torschütze (3.).

Minute 3: SSC Weißenfels II baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Bereits eine Minute später konnte Barnickel (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 8:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Der SSC Weißenfels II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Hauer (46. Säuberlich), Baust (50. Roy), Scheiding, Ducke, Kopp (60. Kalkofen), Barnickel, Schumann, Häcker (14. Karl), Thormann, Kresse (69. Buttlar)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Froeschen, Siebenhüner (76. Hagene), Franke, Ditscher, Stüber, Steyer, Hoffmann (46. Dittmann), Goldberg, Säcker, Omnitz

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20