Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SSC Weißenfels II ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den TSV Großkorbetha.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Max Hauer (SSC Weißenfels II) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oliver Seidel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

47. Minute SSC Weißenfels II und TSV Großkorbetha im Gleichstand – 1:1

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Brian Olajide kam rein für Erik Scherbaum und Jamie-Lee Sven Haufe für Max Hauer. Auf der Gastseite sprangen Lorenz Reinschmied für Hannes Pschribülla und Robert Schenk für Oliver Seidel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Weißenfelser Elf erzielen (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Hauer (65. Haufe), Häcker, Scherbaum (53. Olajide), Ducke (90. Karl), Schumann, Baust, Barnickel (77. Köllner), Scheiding, Beyer, Puphal

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Schneider, Große, Seidel (72. Schenk), Hartmann, Küster (82. Berbig), Hesse, Knothe, Pschribülla (54. Reinschmied), Thurm, Knothe

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157