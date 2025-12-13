Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SSC Weißenfels II ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den TSV Großkorbetha.

Max Hauer traf für den SSC Weißenfels II in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Weißenfelser revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor durch Oliver Seidel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Brian Olajide kam rein für Erik Scherbaum und Jamie-Lee Sven Haufe für Max Hauer. Auf der Gastseite sprangen Lorenz Reinschmied für Hannes Pschribülla und Robert Schenk für Oliver Seidel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Weißenfelser Mannschaft erzielen (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Baust, Beyer, Hauer (65. Haufe), Scherbaum (53. Olajide), Barnickel (77. Köllner), Ducke (90. Karl), Schumann, Scheiding, Häcker, Puphal

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Hartmann, Schneider, Knothe, Seidel (72. Schenk), Große, Küster (82. Berbig), Pschribülla (54. Reinschmied), Thurm, Hesse, Knothe

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157