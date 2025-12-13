Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den TSV Großkorbetha heimste der SSC Weißenfels II am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Max Hauer traf für den SSC Weißenfels II in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Weißenfelser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oliver Seidel der Torschütze (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

47. Minute SSC Weißenfels II gleichauf mit TSV Großkorbetha – 1:1

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Brian Olajide kam rein für Erik Scherbaum und Jamie-Lee Sven Haufe für Max Hauer. Auf der Gastseite sprangen Lorenz Reinschmied für Hannes Pschribülla und Robert Schenk für Oliver Seidel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Brian Olajide, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Weißenfelser zu entscheiden (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Ducke (90. Karl), Baust, Barnickel (77. Köllner), Puphal, Scherbaum (53. Olajide), Schumann, Scheiding, Hauer (65. Haufe), Häcker, Beyer

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Hesse, Knothe, Seidel (72. Schenk), Hartmann, Pschribülla (54. Reinschmied), Knothe, Küster (82. Berbig), Große, Schneider, Thurm

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157