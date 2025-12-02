Der SSC Weißenfels II erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 73 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Freyburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Gleich nach Anpfiff schoss Erik Scherbaum das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Robin Schumann den Ball ins Netz (17.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Minute 17: SSC Weißenfels II baut Führung auf 2:0 aus

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC RSK Freyburg musste zweimal Gelb hinnehmen.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Tony Barnickel (Weißenfels) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (51.). Mit 3:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Ducke, Baust (66. Säuberlich), Köllner (83. Roy), Schumann (55. Lehmann), Olajide (46. Haufe), Koch, Scheiding, Hauer (74. Kresse), Barnickel, Scherbaum

FC RSK Freyburg: Derbek – Schulz, Schied (70. Alalo), Kaiser (65. Mänicke), Großmann (62. Beyer), Bagdohn, Töpe (80. Cebulla), Pereira Nunes, Weise, Sambu (46. Staupendahl), Schirner

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73