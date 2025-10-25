Kantersieg für den SSC Weißenfels II: Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal feiern. Vor 20 Zuschauern gewann das Team 8:0 (6:0).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Arthur Ducke für Weißenfels traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Max Hauer den Ball ins Netz (3.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Barnickel den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 8:0 ausbaute (89.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert. Der SSC Weißenfels II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Ducke, Scheiding, Häcker (14. Karl), Schumann, Kopp (60. Kalkofen), Thormann, Baust (50. Roy), Kresse (69. Buttlar), Hauer (46. Säuberlich), Barnickel

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Stüber, Siebenhüner (76. Hagene), Hoffmann (46. Dittmann), Omnitz, Ditscher, Steyer, Säcker, Goldberg, Froeschen, Franke

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20