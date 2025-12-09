Dem Sportring Mücheln gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 72 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Mücheln haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Müchelner schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:1 (2:1) souverän.

Paul Sell (Sportring Mücheln e.V.) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Weißenfelser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 35 wurde das Gegentor durch Lukas Kräuter erzielt.

35. Minute Sportring Mücheln gleichauf mit SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 1:1

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Finn Andreas Marggraf ersetzte Yannik Jaskula und Robin Saddei kam rein für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite sprangen Luca Brendel für Nick Simon und Fabian Kopp für Joao Carlos Dos Prazeres Pires ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Sportring Mücheln e.V. musste zweimal Gelb hinnehmen.

35 Minuten nach der Pause konnte Robin Saddei (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (80.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Müchelner sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Schubert (88. Kunze), Sell (84. Reinboth), Büttner (61. Saddei), Kuhnert, Maak, Grosser, Berghammer (77. Sommerwerk), Jaskula (53. Marggraf), Semmer, Hiersig

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Rothhoff, Soulama, Krämer, Kräuter, Köhler, Ghebregergis, Kowol, Ullmann, Simon (48. Brendel), Dos Prazeres Pires (56. Kopp)

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72