Der Sportring Mücheln errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Auf dem Sportplatz Mücheln haben 102 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Sportring Mücheln und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Müchelner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Grosser, Bagehorn (87. Meyer), Kuhnert, Marggraf, Richter (60. Büttner), Scharf, Kunze (76. Bischoff), Berghammer (67. Hiersig), Schubert (82. Sell), Maak

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg (67. Ernst), Kummer, Engelhorn, Strese, Michael, Cepa (84. Wenske), Meißner, Franke, Wanski, Leich

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102