Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Freitag haben sich der Sportring Mücheln und der SV Braunsbedra ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:0).

Paul Heiko Schubert (Sportring Mücheln e.V.) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Florian Grosser (45+1.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Ibrahimi Bachirou Soulet/Braunsbedra (56 und 66.). Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur fünf Minuten später konnte Tobias Bagehorn (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (71.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Braunsbedra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Sportring Mücheln beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (87.). Die Müchelner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Braunsbedra

Sportring Mücheln: Mund – Sommerwerk, Berghammer, Bagehorn (72. Büttner), Grosser (83. Scharf), Schubert (87. Sell), Kuhnert, Maak, Saddei (80. Meyer), Semmer, Hiersig

SV Braunsbedra: Henze – Odufuye, Hägele, Reifarth, Krechky (55. Dahaba), Glaubitz, Zinchenko, Bachirou Soulet, Popov, Fomba (83. Erl), Böhme

Tore: 1:0 Paul Heiko Schubert (32.), 2:0 Florian Grosser (45.+1), 2:1 Ibrahimi Bachirou Soulet (56.), 2:2 Ibrahimi Bachirou Soulet (66.), 3:2 Tobias Bagehorn (71.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Christian Schramm, Robin Zenthöfer; Zuschauer: 650