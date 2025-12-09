Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der Sportring Mücheln vor 72 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Mücheln geboten. Die Müchelner setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

In Minute 19 schoss Paul Sell das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Müchelner konterten in der 35. Minute. Diesmal war Lukas Kräuter der Torschütze.

Minute 35 Sportring Mücheln und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Finn Andreas Marggraf wurde für Yannik Jaskula eingesetzt und Robin Saddei für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite räumten Nick Simon für Luca Brendel und Joao Carlos Dos Prazeres Pires für Fabian Kopp den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Sportring Mücheln e.V. steckte zweimal Gelb ein.

35 Minuten nach der Pause konnte Robin Saddei (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (80.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Müchelner sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

Sportring Mücheln: Mund – Semmer, Kuhnert, Schubert (88. Kunze), Grosser, Büttner (61. Saddei), Sell (84. Reinboth), Maak, Jaskula (53. Marggraf), Hiersig, Berghammer (77. Sommerwerk)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Simon (48. Brendel), Soulama, Köhler, Rothhoff, Kowol, Ghebregergis, Kräuter, Ullmann, Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Krämer

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72