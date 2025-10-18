Der Sportring Mücheln sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfB Oberröblingen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 102 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Mücheln live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Müchelner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Marggraf, Richter (60. Büttner), Berghammer (67. Hiersig), Kuhnert, Scharf, Maak, Grosser, Bagehorn (87. Meyer), Schubert (82. Sell), Kunze (76. Bischoff)

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Franke, Cepa (84. Wenske), Meißner, Leich, Michael, Strese, Altenburg (67. Ernst), Engelhorn, Wanski

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102