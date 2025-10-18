Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der Sportring Mücheln am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Auf dem Sportplatz Mücheln haben 102 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem Sportring Mücheln und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der Sportring Mücheln hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Grosser, Marggraf, Richter (60. Büttner), Kunze (76. Bischoff), Kuhnert, Schubert (82. Sell), Bagehorn (87. Meyer), Berghammer (67. Hiersig), Maak, Scharf

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Leich, Engelhorn, Kummer, Altenburg (67. Ernst), Strese, Wanski, Meißner, Cepa (84. Wenske), Michael

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102