Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen heimste die SG Spergau am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Leuna/MTU. Im Spiel zwischen Spergau und Oberröblingen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Lennart Ryan Kummer traf für den VfB Oberröblingen in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Leunaer revanchieren: In Minute 63 wurde das Gegentor durch Lorent Osmanaj erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 23

Minute 63 SG Spergau auf Augenhöhe mit VfB Oberröblingen – 1:1

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Niklas Böttger wurde für Lorent Osmanaj eingesetzt und Sorbon Saidov für Till Machner. Auf der Gastseite verließ Enrico Rätzke für Franz Anton Bornkessel den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Niklas Böttger den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Spergau sicherte (88.). In Spielminute 94 handelte sich die SG Spergau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – VfB Oberröblingen

SG Spergau: Engel – Eidner (46. Peter), Hoffmann (90. Pohle), Ionasanu, Osmanaj (77. Böttger), Machner (84. Saidov), Kurze, E. Jauck, Immig, M. Jauck, Hammerschmidt

VfB Oberröblingen: Weißenberg – Meißner, Heise, Teske, Rätzke (83. Bornkessel), Cepa, Koch, Kummer, Engelhorn, Eckstein, Engert (46. Altenburg)

Tore: 0:1 Lennart Ryan Kummer (23.), 1:1 Lorent Osmanaj (63.), 2:1 Niklas Böttger (88.); Zuschauer: 85