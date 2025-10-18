Der TSV Kickers 66 Gonnatal hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Kelbra mit 0:3 (0:1).

Allstedt/MTU. Vor 140 Zuschauern hat sich das Team von Thomas Hahn mit 0:3 (0:1) gegen Kelbra eine Niederlage eingestehen müssen.

Artur Khudyi (SV Kelbra) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Kelbraer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

63. Minute: TSV Kickers 66 Gonnatal mit 0:2 im Rückstand

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte einmal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Florian Steinberg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (72.). Damit war der Triumph der Kelbraer gesichert. In Spielminute 85 handelte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Kelbra

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – (80. Hagene), Stüber, Froeschen (60. Franke), Goldberg, Leich, Siebenhüner, Ditscher, Omnitz, Säcker, Steyer

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov (86. Hegenbart), Khudyi, Shpikula, Tagishi, Steinberg, Rybak, Okapal (83. Angermann), Eis, Gurniak (83. Seliushkov), Matschulat (87. Neumann)

Tore: 0:1 Artur Khudyi (43.), 0:2 Illia Nosov (63.), 0:3 Florian Steinberg (72.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Thomas Nolte, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 140