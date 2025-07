Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag war der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegenüber dem SV Braunsbedra machtlos und wurde mit 1:4 (1:0) vom Platz gefegt.

Weißenfels/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Weißenfelser Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Braunsbedra verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:4 (1:0).

Fabian Kopp (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (44.). Das Gegentor konnten die Braunsbedraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Kai Roman Richter den Ball ins Netz.

60. Minute SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Braunsbedra im Gleichstand – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Braunsbedras Idrisa Sidi Sambu konnte seinem Team in Minute 62 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Weißenfels. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 9 (78.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Braunsbedra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Braunsbedra

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: O. Schmidt – Freudenberg, Köhler, Soulama, Reiche (61. Simon), Schell (23. Denzin), Kopp, Kowol, Ullmann (72. Knappe), Zobel, Krämer (55. L. Schmidt)

SV Braunsbedra: Ochse – Odufuye (70. Reifarth), Pereira Nunes, Monteiro Bacai, Sidi Sambu, Richter, Dubelzek (86. Ihezuru), Voigt, Werner (26. Lewinski), Glaubitz, Schulze

Tore: 1:0 Fabian Kopp (26.), 1:1 Kai Roman Richter (60.), 1:2 Idrisa Sidi Sambu (62.), 1:3 Idrisa Sidi Sambu (78.), 1:4 (89.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Kay Schröter, Peter Dännhardt; Zuschauer: 72