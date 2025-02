Der MSV Eisleben sicherte sich am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Zöschen 1912.

Eisleben/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen MSV Eisleben und SV Zöschen 1912 mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 63 Fußballfans waren auf dem Städtischer Sportplatz Pl.3 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld) eine Gelbe Karte an die Eisleber (69.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Patrick Bloßfeld den Gastgeber in Führung (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 17

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Zöschen 1912

MSV Eisleben: Isensee – Becker (46. Olkhovskyi), Eichler (60. Seidemann), Roos, P. Bloßfeld, Behncke (88. Raman), Wölbing (70. Wendler), Shtyrbu, C. Bloßfeld, Damm, Hoffmann

SV Zöschen 1912: Jung – Mißner, Elhakim (46. Jirsak), Kops (84. Schimkat), Erl, Günther, Krug, Rieder, Schlorf, Junge (79. Voigt), Kühnel

Tore: 1:0 Patrick Bloßfeld (77.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 63